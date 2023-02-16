УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:23

В Екатеринбурге 1 апреля начнется запись детей в первые классы школ

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге с 1 апреля родители смогут записать детей в первые классы. Подготовить заявку можно на портале «Госуслуги» с 15 марта, чтобы потом ее осталось только отправить, сообщается на сайте городской администрации.

«Осенью 2023 года в школах уральской столицы будет открыто 24 тысячи 600 мест для первоклассников. Мест хватит всем», — утверждает заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Первый этап приема заявлений пройдет с 1 апреля по 30 июня 2023 года. Во время него будет осуществлена запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка.

На втором этапе, с 6 июля по 5 сентября 2023 года, уже можно будет записаться на свободные места.

Подать заявление можно разными способами: в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, лично через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), лично через Центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (ЦМУ), лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий, заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.

Более подробно с процедурой записи в первые классы можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.02.2023 На официальном портале Екатеринбурга началась запись в загородные детские оздоровительные лагеря

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. На официальном портале Екатеринбурга с 15 февраля стартовала запись детей в загородные ...

02.03.2021 В 2021 году приемная кампания в школы Екатеринбурга стартует 1 апреля

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В этом году запись детей в первые классы школ Екатеринбурга начнется 1 апреля. Об этом ...

09.02.2016 В Екатеринбурге зарегистрировано больше 10 тыс. заявок для зачисления детей в первые классы

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2016. Управление образования администрации Екатеринбурга отмечает, что по данным на 13.00 8 ...

03.02.2016 В Екатеринбурге в первые классы записано более 8,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2016. По информации управления образования администрации города Екатеринбурга на 3 февраля ...

01.02.2016 В Екатеринбурге в 2016 году родители записали в школы более 7 тысяч детей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2016. В Екатеринбурге с начала 2016 года родители подали заявления на запись в первый класс ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (305)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18