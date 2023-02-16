В Екатеринбурге 1 апреля начнется запись детей в первые классы школ

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге с 1 апреля родители смогут записать детей в первые классы. Подготовить заявку можно на портале «Госуслуги» с 15 марта, чтобы потом ее осталось только отправить, сообщается на сайте городской администрации.
«Осенью 2023 года в школах уральской столицы будет открыто 24 тысячи 600 мест для первоклассников. Мест хватит всем», — утверждает заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
Первый этап приема заявлений пройдет с 1 апреля по 30 июня 2023 года. Во время него будет осуществлена запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка.
На втором этапе, с 6 июля по 5 сентября 2023 года, уже можно будет записаться на свободные места.
Подать заявление можно разными способами: в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, лично через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), лично через Центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (ЦМУ), лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий, заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.
Более подробно с процедурой записи в первые классы можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.
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