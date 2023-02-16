В Екатеринбурге 1 апреля начнется запись детей в первые классы школ

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. На официальном портале Екатеринбурга с 15 февраля стартовала запись детей в загородные ...

На официальном портале Екатеринбурга началась запись в загородные детские оздоровительные лагеря

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В этом году запись детей в первые классы школ Екатеринбурга начнется 1 апреля. Об этом ...

В 2021 году приемная кампания в школы Екатеринбурга стартует 1 апреля

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2016. Управление образования администрации Екатеринбурга отмечает, что по данным на 13.00 8 ...

В Екатеринбурге зарегистрировано больше 10 тыс. заявок для зачисления детей в первые классы

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2016. По информации управления образования администрации города Екатеринбурга на 3 февраля ...

В Екатеринбурге в первые классы записано более 8,5 тыс. человек

В Екатеринбурге в 2016 году родители записали в школы более 7 тысяч детей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2016. В Екатеринбурге с начала 2016 года родители подали заявления на запись в первый класс ...