УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:41

В Екатеринбурге появился новый электронный сервис для оплаты путевок в детские загородные оздоровительные лагеря

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Екатеринбурге появился новый электронный сервис для оплаты путевок в детские загородные оздоровительные лагеря. Теперь оплату путевки для ребенка родители могут произвести на официальном портале города в разделе «Образование», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Данный сервис позволяет оплатить путевку при помощи банковской карты по реквизитам, указанным в квитанции и направленным в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на электронную почту, указанную в заявлении о предоставлении путевки», — говорится в сообщении.

Одним из преимуществ сервиса перед альтернативными способами оплаты эксперты называют доступность и простоту использования. Кроме того, при оплате через данную платформу пользователь не платит банковскую комиссию.

Отметим, что в 2023 году для детей из Екатеринбурга будет работать 18 муниципальных загородных лагерей. За сезон они смогут принять 25 тыс. 450 человек.

Подать заявление на все смены можно будет с 15 февраля по 15 марта через портал Госуслуг или в отделениях ЦМУ и МФЦ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.04.2021 Более 10 тыс. заявлений в загородные оздоровительные лагеря подали жители Екатеринбурга за полдня

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Только за первые 10 часов приема заявлений в загородные оздоровительные лагеря ...

17.03.2016 С 1 апреля в Екатеринбурге начнется прием заявлений о предоставлении путевок в оздоровительные лагеря и санатории

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2016. С 1 апреля 2016 года в Екатеринбурге начнется прием заявлений о предоставлении путевок ...

01.06.2015 В Екатеринбурге с 1 июня открываются детские загородные лагеря

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2015. В Екатеринбурге с 1 июня открываются детские загородные лагеря, сообщает пресс-служба ...

01.04.2015 В Екатеринбурге начали принимать заявления от горожан на предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2015. В Екатеринбурге 1 апреля 2015 года начался прием заявлений и документов по ...

26.05.2014 Этим летом в загородных и городских лагерях Екатеринбурга отдохнут более 100 тысяч детей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2014. Городские и загородные оздоровительные лагеря проходят процесс приемки. Специалисты ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (68)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18