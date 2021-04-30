В Екатеринбурге появился новый электронный сервис для оплаты путевок в детские загородные оздоровительные лагеря

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Екатеринбурге появился новый электронный сервис для оплаты путевок в детские загородные оздоровительные лагеря. Теперь оплату путевки для ребенка родители могут произвести на официальном портале города в разделе «Образование», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Данный сервис позволяет оплатить путевку при помощи банковской карты по реквизитам, указанным в квитанции и направленным в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на электронную почту, указанную в заявлении о предоставлении путевки», — говорится в сообщении.



Одним из преимуществ сервиса перед альтернативными способами оплаты эксперты называют доступность и простоту использования. Кроме того, при оплате через данную платформу пользователь не платит банковскую комиссию.



Отметим, что в 2023 году для детей из Екатеринбурга будет работать 18 муниципальных загородных лагерей. За сезон они смогут принять 25 тыс. 450 человек.



Подать заявление на все смены можно будет с 15 февраля по 15 марта через портал Госуслуг или в отделениях ЦМУ и МФЦ.