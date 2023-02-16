Оздоровление, спорт, образование

В 2023 году в Екатеринбурге после капитального ремонта откроются две школы: гимназия № 99 (улица Баумана, 17) на 650 мест и школа № 24 (улица Севастопольская, 1) на 400 мест. Работы велись на условиях софинансирования с использованием средств городского, областного и федерального бюджетов. Причем больше половины затраченных денег пришлось на последние два. Об этом рассказал сегодня в ходе брифинга, посвященного ремонту и строительству социальных объектов, первый заместитель главы города Игорь Сутягин.



«Эти школы были с существенным износом, именно поэтому попали в план капитального ремонта. Работы завершены, но учебный процесс начнется, наверное, уже с 1 сентября», — отметил он.



Также спикер отметил, что город стремится ремонтировать не менее двух детских садов в год. В 2023 году также будут сданы два учреждения. Первое — на улице XXII Партсъезда, где ранее находилась школа, но ее не удалось адаптировать под современные требования. Теперь там будет детский сад на 150 мест с двумя ясельными группами. Затраты на ремонт составили 118 млн руб. Кроме того, за счет инвестора идет капитальный ремонт детского сада на 275 мест на улице Новгородцевой, 7а.



Помимо этого, был затронут вопрос реконструкции спортивного комплекса «Калининец», который в этом году будет принимать всероссийские соревнования. Там в текущем году будут выполнены все работы, а большая часть уже завершена или находится на финальной стадии. Самым масштабным объектом «Калининца» И. Сутягин назвал административно-бытовой комплекс. Там же построен легкоатлетический стадион. Вдобавок состоялись комплексные капитальные ремонты бассейна и многопрофильного спортивного павильона. Здесь сейчас продолжаются пусконаладочные работы, но в ближайшее время объекты смогут начать работать.



«Что касается многопрофильного павильона, там будут залы бокса, единоборств, баскетбольный зал. Кроме того, в «Калининце» мы построили новую газовую котельную. Это позволит привести работу бассейна в круглогодичный сезон», — добавил замглавы.



Отдельно обсуждался вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании. Всего в Екатеринбурге представлены 18 муниципальных загородных детских лагерей, в которых ежегодно отдыхают более 24 тыс. ребят. В этом году на ремонты и обслуживание учреждений будет выделено более 270 млн руб., что превышает показатель прошлого года. Значительный акцент сделают на газификацию.



«Задача, которая перед нами стоит, — перевод ряда наших лагерей, а может быть, и всех на круглогодичный режим работы. С этой целью мы готовим инфраструктуру, газифицируем лагеря», — рассказал И. Сутягин.



Например, в текущем году в лагере «Уральские самоцветы» после капитального ремонта введут в эксплуатацию здание бассейна, где будет медицинский блок, прачечная, душевая. После завершения летней кампании там состоится реконструкция стадиона: будут выполнены спортивная площадка, футбольная с беговой дорожкой, баскетбольная, волейбольная, а также площадка для сдачи норм ГТО.



В лагерях имени Титова и «Рассветном» запланировано открытие новых благоустроенных спальных корпусов. В «Юности», «Спутнике» и «Заре» стартовали работы по оборудованию трех газовых котельных. Помимо этого, идет проектирование систем газоснабжения еще пяти загородных учреждений.



Добавим, что накануне вопросы организации оздоровительной кампании обсуждались на заседании профильной комиссии под руководством замглавы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой. В ходе него отмечалось, что смены будут не только оздоровительными, но и профильными. Их продолжительность составит 21, 14 и семь дней.



Кроме того, круглогодичные санатории в этот раз удвоят свои показатели по числу отдохнувших детей: с 4 тыс. 360 в 2022 году до 8 тыс. 356 — в текущем. Количество санаториев будет установлено по результатам конкурсных процедур.



Также рост покажут лагеря с дневным пребыванием. В 2022 году 28 тыс. 867 детей смогли посетить 133 лагеря, а в этом откроются 159 учреждений, способных принять 30 тыс. человек. Такая возможность будет доступна благодаря работе по организации смен в городских лагерях в весенние и осенние каникулы. Например, с 27 марта по 1 апреля на семидневные смены в 75 школ направятся 6 тыс. 435 детей. В осенние каникулы с 30 октября по 5 ноября на таких же семидневных сменах 32 школы примут почти 2 тыс. детей.



В летние каникулы городские лагеря заработают на базе 147 школ, четырех учреждений дополнительного образования, восьми детских садов. В совокупности их будут посещать 21 тыс. 610 человек.



Добавим, что прием заявлений на предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря стартовал 15 февраля и продлится до 15 марта. Запись в лагеря с дневным пребыванием будет идти с 5 по 19 марта, а в санатории — с 15 по 29 апреля. Заявления принимаются через портал «Госуслуг», отделения ЦМУ и МФЦ в соответствии с их графиком работы. Для городских лагерей также заявки принимаются в образовательных организациях.