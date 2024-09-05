С прицелом на лето

Власти Екатеринбурга готовят документы для модернизации инженерного и пожарного оборудования еще в четырех детских оздоровительных лагерях. На некоторых объектах уже начаты подготовительные работы. Так, в лагерях «Изумруд» и «Рассветный» планируется провести переустройство наружных сетей, «Каменный цветок» ожидает модернизации пожарной сигнализации, а в лагере им. Гайдара проведут ремонт двух спальных корпусов.
Отметим, что лагерь им. Гайдара в этом году закрылся на капитальный ремонт. Основанное в 1937 году заведение долгое время находилось в ведении Железной дороги, пока в 2007 году не было передано Екатеринбургу. Тогда муниципалитет привел лагерь в порядок, однако со временем объект вновь потребовал обновления.
По итогам капитального ремонта на территории учреждения останутся лишь три постройки: два подлежащих переустройству корпуса и новое здание столовой. Вся остальная инфраструктура будет создана с нуля. По плану, для детей учреждение частично откроется уже в 2026 году. Полностью работы завершатся в 2027 году.
Отметим, что Екатеринбург — один из немногих городов, которому удалось сохранить развитую систему детских лагерей, созданную в советское время. Теперь главная задача властей — развитие и поддержание учреждений. Для этого городские власти регулярно проводят
капитальные ремонты лагерной инфраструктуры. Только до начала оздоровительной кампании в этом году администрация Екатеринбурга провела работы по ремонту кровли и пола в спорткомплексе лагеря «Изумруд», благоустроена территория «Зари», заменена крыша и окна спального корпуса «Рассветного», обновлены тепловые сети и территория «Спутника», отремонтирована кровля трех корпусов «Приозерного», переложена кровля пищеблока в «Буревестнике».
Кроме того, в этом году в лагере «Юность» открылось два новых спальных корпуса. Каждый рассчитан на 49 человек и может эксплуатироваться круглый год. В дальнейшем планируется возвести такие здания еще в трех загородных лагерях.
«В перспективе на всесезонный формат работы перейдет ряд других детских загородных лагерей. Важно, чтобы их объекты и большие площади были задействованы не только летом. Так мы сможем оздоровить больше ребят, привлечь дополнительные ресурсы на улучшение социальной инфраструктуры», — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Точно такие же всесезонные корпуса были возведены и на территории детского лагеря «Уральские самоцветы», расположенного в Сысертском городском округе. На этой неделе обновленную инфраструктуру оценил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Каждый из модулей здесь также рассчитан на 49 мест. Корпуса оснастили мебелью, игровыми зонами, отдельными санузлами во всех комнатах, гладильными комнатами и сушилками. Строители предусмотрели также условия для размещения детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в лагере сейчас насчитывается шесть жилых корпусов, в одну смену здесь могут жить до 378 детей.
Обновление инфраструктуры было выполнено по федеральной программе «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления» за счет прямой субсидии из федеральной казны, а также софинансирования из местного бюджета.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также напомнил Евгению Куйвашеву, что недавно в «Уральских самоцветах» был реконструирован 20-метровый крытый бассейн на четыре дорожки. Кроме того, на территории лагеря расположена столовая на 290 мест, медицинский корпус, летняя эстрада, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны для уличных тренировок. Созданная инфраструктура позволяет ежегодно принимать городскую спартакиаду среди муниципальных загородных лагерей, куда съезжаются около 200 спортсменов-участников.
Отметим, что всего в 2024 году в Екатеринбурге отдохнули 69,4 тыс. детей, что почти на 5 тыс. больше, чем в 2023 году. При этом, 28,7 тыс. детей прошли курс оздоровления в 17 загородных лагерях, 32 тыс. детей в 169 лагерях с дневным пребыванием и 7 тыс. детей в санаториях.
Всего в Свердловской области в санаториях и лагерях с начала 2024 года отдохнуло около 540 тыс. школьников, из них 200 тыс. человек — в летний период. На эти цели по решению Евгения Куйвашева из областного бюджета было направлено порядка 3 млрд руб. Летняя оздоровительная кампания предполагала масштабную образовательную и воспитательную составляющую: к работе в организациях отдыха в летнее время были привлечены 18 тыс. педагогических работников. Во всех детских лагерях проводились гуманитарные, технические, естественно-научные, спортивные и художественные смены.
Стоит добавить, что сеть оздоровительных учреждений для детей в Свердловской области является одной из крупнейших в России — на сегодняшний день она насчитывает 1,3 тыс. единиц. Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга