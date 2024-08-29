Власти Екатеринбурга готовят документы для модернизации оборудования еще в четырех детских оздоровительных лагерях

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В городских лагерях Екатеринбурга во время летних смен отдохнуло 24 тыс. 020 ...02.12.2014 Администрация Екатеринбурга утвердила программу развития муниципальных детских оздоровительных лагерей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении ...15.07.2014 За первую и вторую смену в загородных лагерях Екатеринбурга отдохнули около 13 тыс. детей
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2014. В детских загородных лагерях сегодня, 15 июля, стартовала третья смена, сообщает ...08.07.2013 Более 60 тыс. детей из Екатеринбурга отдохнули в лагерях за первую смену
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2013. 61 548 детей из Екатеринбурга отдохнули в лагерях за первую смену. Это незначительно ...21.05.2013 Объем финансирования программы развития детских лагерей Екатеринбурга увеличен на 20 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2013. Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, ...