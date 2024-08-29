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Власти Екатеринбурга готовят документы для модернизации оборудования еще в четырех детских оздоровительных лагерях

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Власти Екатеринбурга готовят документы для модернизации инженерного и пожарного оборудования еще в четырех детских оздоровительных лагерях. На некоторых объектах уже начаты подготовительные работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в лагерях «Изумруд» и «Рассветный» планируется провести переустройство наружных сетей, «Каменный цветок» ожидает модернизации пожарной сигнализации, а в лагере им. Гайдара проведут ремонт двух спальных корпусов.

Отметим, что лагерь им. Гайдара закрылся на капитальный ремонт в этом году. Основанное в 1937 году заведение долгое время находилось в ведении Железной дороги, пока в 2007 году не было передано Екатеринбургу. Тогда муниципалитет привел лагерь в порядок, однако со временем объект вновь потребовал обновления.

По итогам капитального ремонта на территории учреждения останутся лишь три постройки: два подлежащих переустройству корпуса и новое здание столовой. Вся остальная инфраструктура будет создана с нуля.

По плану, для детей учреждение частично откроется уже в 2026 году. Полностью работы завершатся в 2027 году.

Ранее стало известно, что в городских лагерях Екатеринбурга во время летних смен в этом году отдохнули 24 тыс. 020 школьников. В детских лагерях, развернутых на базе школ, прошли оздоровление 29 тыс. 424 ученика.
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