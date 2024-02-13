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Вчера, 14:43

Российские банки фиксируют приток средств граждан во вклады

УрБК, Москва, 15.03.2024. В IV квартале 2023 года объем средств россиян на банковских вкладах увеличился на 4,4 трлн руб. Это рекордный квартальный рост, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

В январе 2024 года объем вкладов уменьшился на 0,7% (обычно отток колеблется в диапазоне 2,3-2,7%). В феврале показатель снова начал расти.

«Средства физлиц в Сбере за февраль увеличились на 2,3% и достигли 34,3 трлн руб. Прирост составил около 770 млрд руб. В ВТБ объем портфеля депозитов увеличился на 240 млрд руб. В Банке «Дом.рф» объем сбережений за два месяца 2024 года поднялся на 20%, причем в феврале рост ускорился более чем в полтора раза. Число открытых депозитов в Совкомбанке в феврале выросло на треть», — пишет издание.
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