Специалисты Группы «Россети» организовали круглосуточное усиленное дежурство на период проведения выборов

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. «Россети» усилят контроль за работой энергообъектов во время ноябрьских праздников. ...11.10.2023 «Россети» увеличили до 24,8 млрд рублей финансирование ремонтной программы в Приволжье и УрФО
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на ...29.12.2022 Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» готовы к обеспечению надежного электроснабжения Екатеринбурга в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Специалисты подразделения «Россети Урал» в Екатеринбурге завершили комплекс мероприятий ...11.09.2020 «Россети» к Единому дню голосования провели комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения избирательных участков и комиссий
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. «Россети» к Единому дню голосования провели комплекс мероприятий по обеспечению ...06.09.2013 ГУП СО «Облкоммунэнерго» обеспечит бесперебойную работу систем энергоснабжения избирательных участков
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2013. ГУП СО «Облкоммунэнерго» обеспечит бесперебойную работу систем энергоснабжения ...