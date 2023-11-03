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Специалисты Группы «Россети» организовали круглосуточное усиленное дежурство на период проведения выборов

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. На период проведения выборов президента России специалисты Группы «Россети» организовали круглосуточное усиленное дежурство сотрудников и руководителей. Это позволит оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации с электроснабжением на избирательных участках, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

На период с 15 по 17 марта энергетики также организовали дополнительный контроль за состоянием оборудования и ввели режим технологической тишины. Помимо этого, заблаговременно был выполнен комплекс подготовительных мероприятий, в частности осуществлены осмотры 57 тыс. электросетевых объектов, от которых запитаны участки и комиссии. Проведено почти 3,5 тыс. тренировок персонала. Реализованы меры по обеспечению безопасности объектов и сотрудников.

В готовности на случай возможных аварийно-восстановительных работ находятся около 10 тыс. бригад — 51 тыс. человек и 25 тыс. единиц спецтехники.

Также совместно с муниципальными администрациями организована установка на избирательных участках порядка 12 тыс. резервных источников электроснабжения (РИСЭ), в мобильном резерве — еще почти 5 тыс.

Отметим, что от объектов Группы «Россети» запитаны около 50 тыс. избирательных участков, еще более 32 тыс. — через присоединенные ТСО.
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