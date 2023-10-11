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«Россети» вводят режим «технологической тишины» с 3 по 7 ноября

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. «Россети» усилят контроль за работой энергообъектов во время ноябрьских праздников. Готовность инфраструктуры была рассмотрена на специальном штабе электросетевого комплекса в преддверии празднования Дня народного единства, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

Во всех филиалах компании и дочерних сетевых компаниях с 3 по 7 ноября будет организовано круглосуточное дежурство работников и руководителей. Особое внимание энергетики уделят регионам со сложными погодными условиями, приграничным территориям, местам проведения массовых мероприятий, среди которых Международная выставка «Россия» (пройдет на ВДНХ до 12 апреля 2024 года).

На случай аварийно-восстановительных работ подготовлено более 10 тыс. бригад (49,4 тыс. специалистов и почти 23,4 тыс. единиц техники), 6,9 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью 554,8 МВт.

Кроме того, на время праздника и выходных дней «Россети» вводят режим «технологической тишины». Будут запрещены плановые работы и переключения в электроустановках. Схемы сетей будут приведены к нормальным, за исключением тех, которые касаются предотвращения и ликвидации последствий нештатных ситуаций.
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