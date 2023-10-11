«Россети» вводят режим «технологической тишины» с 3 по 7 ноября

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на ...29.12.2022 Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» готовы к обеспечению надежного электроснабжения Екатеринбурга в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Специалисты подразделения «Россети Урал» в Екатеринбурге завершили комплекс мероприятий ...31.08.2022 Компания «Россети» вложила более 10 млрд рублей в ремонтную кампанию на Урале
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Энергетики компании «Россети» проводят заключительные работы по подготовке сетевых ...24.02.2021 «Россети Урал» — «Челябэнерго» задействовали дополнительные силы для восстановления электроснабжения, прерванного непогодой
УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Все подразделения челябинского филиала компании «Россети Урал» переведены в особый режим ...27.10.2020 Специалисты компании «Россети Урал» устраняют последствия непогоды, оставившей 35 населенных пунктов Южного Урала без света
УрБК, Челябинск, 27.10.2020. По данным на 08.00 27 октября, из-за удара стихии без электроэнергии остаются 10 тыс. 545 ...