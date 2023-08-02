«Россети» увеличили до 24,8 млрд рублей финансирование ремонтной программы в Приволжье и УрФО

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Филиал «Россети» — МЭС Урала расчистил от древесно-кустарниковой растительности более ...31.08.2022 Компания «Россети» вложила более 10 млрд рублей в ремонтную кампанию на Урале
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Энергетики компании «Россети» проводят заключительные работы по подготовке сетевых ...18.11.2021 В 2021 году Группа «Россети» потратила на ремонтные мероприятия 71,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. В 2021 году Группа «Россети» направила на ремонтную кампанию 71,5 млрд руб., что на 1,6 ...09.09.2021 «Россети» направят 9,5 млрд рублей на ремонт ЛЭП на Урале в рамках подготовки к зиме
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. В ходе подготовки к новому отопительному сезону ПАО «Россети» отремонтируют более 6,4 ...17.04.2020 Россети ФСК ЕЭС реализуют ремонтные программы в 2020 году на 13,7 млрд рублей
УрБК, Москва, 17.04.2020. Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») начали подготовку магистрального сетевого комплекса к ...