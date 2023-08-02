«Россети» увеличили до 24,8 млрд рублей финансирование ремонтной программы в Приволжье и УрФО

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на федеральном штабе, инициированном заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком, доложил, что «Россети» подготовили электросетевые объекты Поволжья и Урала к зиме. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.



Группа «Россети» в 2023 году увеличила финансирование ремонтной программы в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов на 14% — до 24,8 млрд руб.



Объем финансирования ремонтной кампании (плана ТОиР) в ПФО составит 13 млрд руб. (+14% к плановому показателю предыдущего года), в УрФО — 1,8 млрд руб. (+15%). В программу включены ремонт 26,8 тыс. км линий электропередачи и 4,1 тыс. единиц силового и коммутационного оборудования, расчистка почти 50 тыс. га трасс ЛЭП.



Все работы выполняются согласно установленному графику — к 1 октября основные мероприятия завершены. Обеспечена готовность 2,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад (14,8 тыс. человек и 6,4 тыс. единиц спецтехники), более 2 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью порядка 113 МВт.



Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на 100%.



На территории 18 субъектов ПФО и УрФО работают филиалы ПАО «Россети» — МЭС Волги и МЭС Урала, компании «Россети Волга», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Урал» и «Россети Тюмень». Под управлением находятся около 140 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 247,3 ГВА, а также 649 тыс. км линий электропередачи.