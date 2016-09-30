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Вчера, 11:19

ЦБ: Золотовалютные резервы РФ увеличились до 591 млрд долларов США

УрБК, Москва, 15.03.2024. Международные резервы РФ с 1 по 8 марта увеличились на 10,1 млрд долл. США, или на 1,7%, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 8 марта 2024 года составили 591,2 млрд долл. США», — говорится в сообщении регулятора.
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