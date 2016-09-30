Международные резервы РФ выросли в апреле на 2,37%

Золотовалютные резервы России по состоянию на 23 сентября выросли до 398 млрд долл. США. Об этом свидетельствует ...25.03.2016 Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю на 6 млрд долл. США
За неделю с 11 по 18 марта объем золотовалютных резервов России вырос на 5,8 млрд долл. США (с 381,1 до 386,9 млрд.). ...26.03.2015 Международные резервы России впервые увеличились в этом году
УрБК, Москва, 26.03.2015. Международные резервы России за неделю с 13 по 20 марта увеличились на 0,34% до 352,9 млрд ...03.04.2014 Международные резервы России за неделю уменьшились на 2,6 млрд долларов
Международные резервы России на 28 марта 2014 года составили 484 млрд долл. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ...26.07.2012 Международные резервы РФ выросли почти до 508 млрд рублей
УрБК, Москва, 26.07.2012. На 20 июля 2012 года международные резервы России составили 507,7 млрд долл. США, сообщил ...