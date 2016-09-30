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Вчера, 13:59

Международные резервы РФ выросли в апреле на 2,37%

УрБК, Москва, 08.04.2025. Международные резервы РФ выросли в апреле на 2,37%, достигнув 647,3 млрд долл., что на 15 млрд долл. выше, чем в начале марта. Об этом сообщает ЦБ России.

Год назад в апреле объемы международных резервов составили $590,3 млрд. Валютные резервы за месяц выросли до 418,4 млрд долл. (+3,4 млрд долл.), объемы иностранной валюты выросли до 390 млрд долл. (+2,9 млрд).

Отметим, что в марте этого года международные резервы России достигли максимальных показателей с февраля 2022 года (650,4 млрд долл., против 643,2 млрд долл.).
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