УрБК, Москва, 08.04.2025. Международные резервы РФ выросли в апреле на 2,37%, достигнув 647,3 млрд долл., что на 15 ...30.09.2016 Золотовалютные резервы РФ выросли до 398 млн долл. США
Золотовалютные резервы России по состоянию на 23 сентября выросли до 398 млрд долл. США. Об этом свидетельствует ...26.03.2015 Международные резервы России впервые увеличились в этом году
УрБК, Москва, 26.03.2015. Международные резервы России за неделю с 13 по 20 марта увеличились на 0,34% до 352,9 млрд ...03.04.2014 Международные резервы России за неделю уменьшились на 2,6 млрд долларов
Международные резервы России на 28 марта 2014 года составили 484 млрд долл. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ...26.07.2012 Международные резервы РФ выросли почти до 508 млрд рублей
УрБК, Москва, 26.07.2012. На 20 июля 2012 года международные резервы России составили 507,7 млрд долл. США, сообщил ...