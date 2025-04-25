Международные резервы России в июне выросли на 1,2%

УрБК, Москва, 25.04.2025. Международные резервы России с 11 по 18 апреля увеличились на 3,9% и достигли 681,3 млрд ...08.04.2025 Международные резервы РФ выросли в апреле на 2,37%
Международные резервы РФ выросли в апреле на 2,37%, достигнув 647,3 млрд долл., что на 15 млрд долл. выше, чем в начале ...08.04.2025 Международные резервы РФ выросли в апреле на 2,37%
УрБК, Москва, 08.04.2025. Международные резервы РФ выросли в апреле на 2,37%, достигнув 647,3 млрд долл., что на 15 ...27.07.2012 Международные резервы РФ с 13 по 20 июля выросли до 507,7 миллиарда долларов
УрБК, Москва, 27.07.2012. Международные резервы РФ по состоянию на 20 июля составили 507,7 млрд долларов против 505,3 ...26.07.2012 Международные резервы РФ выросли почти до 508 млрд рублей
УрБК, Москва, 26.07.2012. На 20 июля 2012 года международные резервы России составили 507,7 млрд долл. США, сообщил ...