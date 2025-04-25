Международные резервы России в июне выросли на 1,2%

УрБК, Москва, 08.07.2025. Международные резервы РФ за июнь выросли на 1,23% и достигли 688,731 млрд долларов США. Это является новым историческим максимумом, говорится в материалах Центробанка.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16%. На 1 июля 2024 года резервы составляли 593,498 млрд долл. США.



Напомним, что за 2023 год международные резервы России выросли на 2,9%, за 2024 год — на 1,8%.