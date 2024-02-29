В Свердловской области аренда частных домов за год подорожала почти на 15%

УрБК, Челябинск, 29.02.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды комнат в феврале 2024 года составила 8 тыс. 211 руб. ...04.09.2023 Средняя стоимость аренды частных домов на Южном Урале за лето снизилась на 15%
УрБК, Челябинск, 04.09.2023. Средняя стоимость аренды коттеджей и дач в Челябинской области в августе составила 41 тыс. ...02.05.2023 Аренда частных домов в Свердловской области за год подорожала на 17,8%
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Свердловской области составляет 40 тыс. 999 руб. в ...14.10.2021 Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге с начала года подорожала на 8%
Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге с начала года подорожала на 8,2% (до 18 тыс. 980 руб. в месяц), говорится ...27.09.2021 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 40 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в ...