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Вчера, 10:44

В Свердловской области аренда частных домов за год подорожала почти на 15%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Свердловской области средняя стоимость аренды частных домов составляет 47 тыс. 027 руб. в месяц. За год этот показатель вырос на 14,7%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди регионов РФ сильнее всего аренда частных домов подорожала за год в Курганской области (+102,2%), Бурятии (+98,3%), Кировской (+95,1%), Томской (+94,7%) и Архангельской (+93,5%) областях.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, когда дорожает покупка жилья в собственность и ипотека становится все менее доступной, аренда неминуемо пользуется повышенным спросом, что отражается и на предложении, и на цене. Он отмечает, что первое с марта 2023 года сократилось почти вдвое, на 48%.
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