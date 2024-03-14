ЦБ: Российская экономика стала менее экспортно ориентированной

Материалы по теме

ЦБ прогнозирует пик годовой инфляции во II квартале

Банк России прогнозирует пик годовой инфляции в стране во II квартале. Об этом сообщил на прошедшей в Новосибирске ...

ЦБ прогнозирует пик годовой инфляции во II квартале

УрБК, Москва, 14.03.2024. Банк России прогнозирует пик годовой инфляции в стране во II квартале. Об этом сообщил на ...

ЦБ не видит оснований для мягкой кредитно-денежной политики в РФ

УрБК, Москва, 12.09.2019. Оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в текущих условиях нет. ...

Руководитель направления проектов и анализа ООО КБ «Кольцо Урала» Дмитрий Суплаков: Восстановление экономики продолжает основываться на экспортно-ориентированных отраслях

УрБК, Москва, 21.12.2009. Российская экономика восстанавливает утраченные позиции. Об этом свидетельствует ...

Директор департамента экспортного финансирования «Ландесбанк Берлин АГ» Бернд Шмидт: Сегодня мы особенно внимательно подходим к выбору партнеров из числа российских банков

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2009. «Зарубежные банки и экспортно-кредитные агентства готовы к сотрудничеству с российскими ...