ЦБ: Российская экономика стала менее экспортно ориентированной

Банк России прогнозирует пик годовой инфляции в стране во II квартале. Об этом сообщил на прошедшей в Новосибирске ...14.03.2024 ЦБ прогнозирует пик годовой инфляции во II квартале
УрБК, Москва, 14.03.2024. Банк России прогнозирует пик годовой инфляции в стране во II квартале. Об этом сообщил на ...12.09.2019 ЦБ не видит оснований для мягкой кредитно-денежной политики в РФ
УрБК, Москва, 12.09.2019. Оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в текущих условиях нет. ...21.12.2009 Руководитель направления проектов и анализа ООО КБ «Кольцо Урала» Дмитрий Суплаков: Восстановление экономики продолжает основываться на экспортно-ориентированных отраслях
УрБК, Москва, 21.12.2009. Российская экономика восстанавливает утраченные позиции. Об этом свидетельствует ...18.11.2009 Директор департамента экспортного финансирования «Ландесбанк Берлин АГ» Бернд Шмидт: Сегодня мы особенно внимательно подходим к выбору партнеров из числа российских банков
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2009. «Зарубежные банки и экспортно-кредитные агентства готовы к сотрудничеству с российскими ...