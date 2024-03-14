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Вчера, 09:03

ЦБ: Российская экономика стала менее экспортно ориентированной

УрБК, Москва, 15.03.2024. Максимальный внутренний спрос сделал российскую экономику менее экспортно ориентированной. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на конференции в Екатеринбурге, пишет «Интерфакс».

«Скорее всего, в новой реальности мы имеем ситуацию, когда российская экономика стала менее экспортно-ориентированной», — цитирует агентство А. Гангана.

По его мнению, это стимулирует сокращение объема поступления валютной выручки.
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