ЦБ прогнозирует пик годовой инфляции во II квартале

Совет директоров Банка России снизил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 7%. Решение опубликовано на сайте ...06.09.2019 Банк России снизил ключевую ставку до 7%
УрБК, Москва, 06.09.2019. Совет директоров Банка России снизил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 7%. Решение ...14.11.2018 Банк России прогнозирует всплеск инфляции в I квартале 2019 года после повышения НДС
Подстройка под повышение НДС займет два-три месяца, из-за этого в I квартале 2019 года может наблюдаться всплеск ...14.11.2018 Банк России прогнозирует всплеск инфляции в I квартале 2019 года после повышения НДС
УрБК, Москва, 14.11.2018. Подстройка под повышение НДС займет два-три месяца, из-за этого в I квартале 2019 года может ...03.11.2015 ЦБ: инфляционные ожидания в России остаются на высоком уровне
УрБК, Москва, 03.11.2015. По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, текущие инфляционные ожидания ...