ЦБ прогнозирует пик годовой инфляции во II квартале

Материалы по теме

Банк России снизил ключевую ставку до 7%

Совет директоров Банка России снизил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 7%. Решение опубликовано на сайте ...

Банк России снизил ключевую ставку до 7%

УрБК, Москва, 06.09.2019. Совет директоров Банка России снизил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 7%. Решение ...

Банк России прогнозирует всплеск инфляции в I квартале 2019 года после повышения НДС

Подстройка под повышение НДС займет два-три месяца, из-за этого в I квартале 2019 года может наблюдаться всплеск ...

Банк России прогнозирует всплеск инфляции в I квартале 2019 года после повышения НДС

УрБК, Москва, 14.11.2018. Подстройка под повышение НДС займет два-три месяца, из-за этого в I квартале 2019 года может ...

ЦБ: инфляционные ожидания в России остаются на высоком уровне

УрБК, Москва, 03.11.2015. По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, текущие инфляционные ожидания ...