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Вчера, 12:03

ЦБ прогнозирует пик годовой инфляции во II квартале

Банк России прогнозирует пик годовой инфляции в стране во II квартале. Об этом сообщил на прошедшей в Новосибирске сессии ЦБ «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект» первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган, пишет «Прайм».

Он отметил, что текущие инфляционные тенденции в целом соответствуют базовому прогнозу ЦБ на этот год.

«Можно констатировать две вещи. Первое — это то, что текущие темпы роста цен — это рост месячной инфляции в пересчете на год. Они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью этого года, и сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен», — подытожил А. Ганган.

Напомним, что в феврале регулятор прогнозировал годовую инфляцию в стране по итогам текущего квартала на уровне 7,6%. Но по итогам всего года показатель должен снизиться до 4-4,5%.
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