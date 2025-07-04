УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:40

ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки до конца года

УрБК, Москва, 21.08.2025. Банк России видит пространство для новых раундов снижения ключевой ставки в 2025 году. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.

«Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено», — заявил А. Ганган.

При этом он отметил, что ЦБ будет действовать осторожно. Между раундами снижения ставки регулятор может брать паузы.

Напомним, что в конце июля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 18%. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о денежно-кредитной политике, запланировано на 12 сентября 2025 года.
