ЦБ поддержал идею запуска жилищных депозитов

УрБК, Москва, 29.06.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о запуске долгосрочных сбережений ...

В России могут появиться жилищные сбережения для ипотеки

УрБК, Москва, 07.03.2019. На согласование в правительство РФ направлен законопроект о стимулировании россиян к ...