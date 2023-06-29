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Вчера, 17:41

ЦБ поддержал идею запуска жилищных депозитов

УрБК, Москва, 14.03.2024. Центробанк поддержал законопроект правительства РФ о введении нового финансового инструмента — договора жилищных сбережений, пишут «Известия».

«Согласно законопроекту, договор жилищных сбережений можно открыть не менее чем на год. Средства с него разрешат использовать только для приобретения жилья или финансирования договоров в долевом строительстве», — говорится в сообщении.

На вклады такого типа размером до 10 млн руб. будет действовать страховка. В Агентстве по страхованию вкладов уже подтвердили эту информацию.
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