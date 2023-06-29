ЦБ поддержал идею запуска жилищных депозитов

УрБК, Москва, 29.06.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о запуске долгосрочных сбережений ...18.08.2022 Росстат намерен включить стоимость жилищных услуг в расчет индекса потребительских цен
УрБК, Москва, 18.08.2022. Специалисты Росстата предлагают включить стоимость жилищных услуг (например, страховку и ...07.03.2019 В России могут появиться жилищные сбережения для ипотеки
УрБК, Москва, 07.03.2019. На согласование в правительство РФ направлен законопроект о стимулировании россиян к ...06.03.2018 АСВ может застраховать средства российских дольщиков
УрБК, Москва, 06.03.2018. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может застраховать средства граждан, участвующих в ...04.10.2012 ООО «Строй-Альянс» нарушило закон о долевом строительстве
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2012. Прокуратура г. Каменска-Уральского провела проверку соблюдения требований ...