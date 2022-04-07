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Вчера, 15:22

Свердловские власти выделят на развитие лесного хозяйства 1,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Правительство Свердловской области планирует в 2024 году выделить на развитие лесного хозяйства региона 1,8 млрд руб., сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Финансирование госпрограммы по развитию лесного хозяйства на территории Свердловской области в текущем году увеличивается на 858 млн руб. за счет средств федерального и областного бюджетов. В том числе, средства будут направлены на авиационное тушение лесных пожаров», — отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона.

Ранее УрБК писал, что администрация Екатеринбурга начала подготовку к пожароопасному периоду. Свердловское министерство природных ресурсов и экологии в настоящее время разрабатывает сводный план тушения лесных пожаров, к апрелю лесопожарные формирования будут приведены полную готовность.
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