Свердловские власти выделят на развитие лесного хозяйства 1,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Уральском федеральном округе (УрФО) к пожароопасному периоду полностью готовы все ...

Департамент лесного хозяйства УрФО заявил о неполной готовности Свердловской области к сезону пожаров

В Свердловской области на развитие лесного хозяйства будет направлено более 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2012. В субъектах РФ Уральского федерального округа активно ведется работа по подготовке к ...

Задолженность перед ликвидаторами лесных пожаров в Свердловской области будет погашена не раньше апреля 2011 года

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2011. Федеральный бюджет погасит задолженность за работы по тушению лесных пожаров в 2010 ...