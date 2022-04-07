Свердловские власти выделят на развитие лесного хозяйства 1,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Уральском федеральном округе (УрФО) к пожароопасному периоду полностью готовы все ...22.10.2013 В Свердловской области на развитие лесного хозяйства будет направлено более 6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2013. Правительство региона утвердило госпрограмму «Развитие лесного хозяйства на ...09.04.2012 Свердловская область готова дополнительно выделить на ликвидацию лесных пожаров 1 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2012. В субъектах РФ Уральского федерального округа активно ведется работа по подготовке к ...24.03.2011 Задолженность перед ликвидаторами лесных пожаров в Свердловской области будет погашена не раньше апреля 2011 года
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2011. Федеральный бюджет погасит задолженность за работы по тушению лесных пожаров в 2010 ...27.02.2010 Субвенции федерального бюджета на тушение лесных пожаров для Свердловской области сокращены до 7,15 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2010. В Свердловской области в 2009 году субвенции федерального бюджета на тушение лесных ...