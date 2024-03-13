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13.03.2024

Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Самотлорского нефтяного месторождения

УрБК, Екатеринбург. 13.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили грозотрос на ЛЭП, которая обеспечивает передачу энергии «Сургутской ГРЭС-2» на подстанцию 500 кВ «Трачуковская». Это позволит повысить надежность транзита и электроснабжения потребителей на востоке Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, включая промыслы на Самотлорском нефтяном месторождении. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Самотлорского нефтяного месторождения
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Энергетики проложили более 60 км нового грозотроса, предназначенного для защиты ЛЭП от прямых ударов молний, которые могут повредить провод и изоляторы, а также вызвать электрические перенапряжения и привести к возможному технологическому нарушению.

На предприятии отмечают, что все оборудование российского производства, оно характеризуется высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии.
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