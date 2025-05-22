УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:21

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновил опорные узлы на ЛЭП, участвующей в электроснабжении Самотлорского месторождения

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили элементы конструкций опор воздушной линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Трачуковская», которая участвует в схеме выдачи мощности крупнейшей тепловой электростанции России. Об этом сообщает Группа связей с общественностью и СМИ компании.

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновил опорные узлы на ЛЭП, участвующей в электроснабжении Самотлорского месторождения
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

В результате повысилась устойчивость сооружений и, как следствие, надежность электроснабжения Сургутского и Нижневартовского районов Югры, включая промыслы на Самотлорском нефтяном месторождении.

Всего энергетики установили 14 новых опорных узлов, которые передают нагрузку от одних элементов конструкции на другие, обеспечивая устойчивость всей системы. В процессе эксплуатации эти детали теряют свои свойства, требуется их замена.

Работы на ЛЭП протяженностью 90 км проводились в условиях действующего энергообъекта без ограничений электроснабжения потребителей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.05.2025 Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала повысил грозозащиту линии, участвующей в выдаче мощности Сургутской ГРЭС-1

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Филиал ПАО «Россети» повысил грозозащиту линии, участвующей в выдаче мощности ...

19.03.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 18 опор ЛЭП в Нижневартовском районе

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизируют 18 опор линии ...

28.01.2025 Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 112 км грозозащитного троса на ЛЭП «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская»

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 112 км грозозащитного ...

13.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Самотлорского нефтяного месторождения

УрБК, Екатеринбург. 13.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили грозотрос на ЛЭП, которая ...

23.01.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали линию электропередачи в Нижневартовском районе ХМАО-Югры

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала обновили конструкции опор воздушной линии ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (617)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.