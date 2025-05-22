Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновил опорные узлы на ЛЭП, участвующей в электроснабжении Самотлорского месторождения

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Филиал ПАО «Россети» повысил грозозащиту линии, участвующей в выдаче мощности ...19.03.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 18 опор ЛЭП в Нижневартовском районе
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизируют 18 опор линии ...28.01.2025 Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 112 км грозозащитного троса на ЛЭП «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская»
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 112 км грозозащитного ...13.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Самотлорского нефтяного месторождения
УрБК, Екатеринбург. 13.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили грозотрос на ЛЭП, которая ...23.01.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали линию электропередачи в Нижневартовском районе ХМАО-Югры
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала обновили конструкции опор воздушной линии ...