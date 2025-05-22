Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновил опорные узлы на ЛЭП, участвующей в электроснабжении Самотлорского месторождения

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили элементы конструкций опор воздушной линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Трачуковская», которая участвует в схеме выдачи мощности крупнейшей тепловой электростанции России. Об этом сообщает Группа связей с общественностью и СМИ компании.В результате повысилась устойчивость сооружений и, как следствие, надежность электроснабжения Сургутского и Нижневартовского районов Югры, включая промыслы на Самотлорском нефтяном месторождении.Всего энергетики установили 14 новых опорных узлов, которые передают нагрузку от одних элементов конструкции на другие, обеспечивая устойчивость всей системы. В процессе эксплуатации эти детали теряют свои свойства, требуется их замена.Работы на ЛЭП протяженностью 90 км проводились в условиях действующего энергообъекта без ограничений электроснабжения потребителей.