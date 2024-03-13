ЦБ рассказал о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...

УрБК, Москва, 16.02.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 16% годовых, ...

УрБК, Москва, 15.12.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных ...

Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...