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13.03.2024

ЦБ рассказал о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики

УрБК, Москва, 13.03.2024. Денежно-кредитная политика в России в ближайшее время останется жесткой. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка за март 2024 года.

«С учетом того, что трудовые доходы продолжают повышаться, а инфляционные ожидания населения чувствительны к росту продовольственных цен, проинфляционные риски остаются высокими. Все это в совокупности означает, что для устойчивого снижения инфляционного давления и выхода в этом году на цель по инфляции Банка России потребуется поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время», — указано в документе.

Отметим, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100 базисных пунктов, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля. В феврале 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
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