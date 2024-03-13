В 2024 году российские авиакомпании могут перевезти 114 млн пассажиров

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УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в феврале 2024 года превысила допандемийный уровень ...

«Уральские авиалинии» на 11% увеличили перевозки пассажиров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По итогам 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 406 тыс. 483 ...

Российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров в 2023 году

УрБК, Москва, 12.01.2024. В 2023 году российские авиаперевозчики перевезли на 2 млн пассажиров больше запланированного. ...

Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в мае приблизился к докризисному уровню

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла почти 2,8 млн пассажиров с начала года. Об ...

Авиакомпании России в январе-феврале увеличили перевозки пассажиров на 19,3%

УрБК, Москва, 24.03.2017. Российские авиакомпании перевезли в январе-феврале 2017 года 12,7 млн пассажиров, что на ...