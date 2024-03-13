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13.03.2024

В 2024 году российские авиакомпании могут перевезти 114 млн пассажиров

УрБК, Москва, 13.03.2024. Ожидается, что российские авиакомпании в 2024 году перевезут около 114 млн пассажиров, на 8% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет «Прайм», ссылаясь на исследование Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

«Ожидается, что в 2024 году сохранится положительный тренд: пассажиропоток вырастет на 8% к уровню 2023 года и составит около 114 млн человек», — говорится в исследовании.

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, в 2023 году российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2022 году.

Ранее УрБК писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» в феврале 2024 года превысила допандемийный уровень по объему перевозок пассажиров. Услугами перевозчика воспользовались 597 тыс. 085 человек.
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