Российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров в 2023 году

УрБК, Москва, 20.04.2023. В России авиакомпании за I квартал текущего года перевезли около 20 млн 700 тыс. пассажиров. ...13.12.2019 Российские авиакомпании за 11 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 10,6%
УрБК, Москва, 13.12.2019. Российские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года перевезли 119,2 млн человек, что на 10,6% ...14.10.2019 Российские авиакомпании увеличили перевозки за девять месяцев на 10,7%
УрБК, Москва, 14.10.2019. Российские авиакомпании с января по сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом ...10.12.2018 Российские авиакомпании за 11 месяцев перевезли 107 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпании РФ перевезли за 11 месяцев 2018 года 107 млн человек. Об этом сообщает ...23.11.2016 За год авиаперевозки российских компаний сократились на 6,8%
УрБК, Москва, 23.11.2016. В январе-октябре 2016 года российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на ...