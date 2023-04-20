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Вчера, 14:23

Российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров в 2023 году

УрБК, Москва, 12.01.2024. В 2023 году российские авиаперевозчики перевезли на 2 млн пассажиров больше запланированного. Их общее количество составило 105 млн человек, пишет агентство «Прайм», ссылаясь на министра транспорта РФ Виталия Савельева.

«По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что на 2 миллиона пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%», — отметил министр транспорта.

В 2022 году этот показатель составлял 95,2 млн человек. Ранее УрБК писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала авиаперевозчикам пересмотреть политику формирования цен. В результате перед новогодними праздниками в продаже появились билеты по сниженным на 7-39% ценам.
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