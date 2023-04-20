Российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров в 2023 году

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УрБК, Москва, 20.04.2023. В России авиакомпании за I квартал текущего года перевезли около 20 млн 700 тыс. пассажиров. ...

Российские авиакомпании за 11 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 10,6%

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Российские авиакомпании увеличили перевозки за девять месяцев на 10,7%

УрБК, Москва, 14.10.2019. Российские авиакомпании с января по сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом ...

Российские авиакомпании за 11 месяцев перевезли 107 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпании РФ перевезли за 11 месяцев 2018 года 107 млн человек. Об этом сообщает ...

За год авиаперевозки российских компаний сократились на 6,8%

УрБК, Москва, 23.11.2016. В январе-октябре 2016 года российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на ...