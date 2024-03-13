В Екатеринбурге появятся стоянки для туристических автобусов

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В рамках заседания Совета неравнодушных, которое прошло в креативном кластере «Домна», глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил создать рабочую группу для формирования необходимой для экскурсионных автобусов инфраструктуры. Участники заседания отметили, что проблема стоянок для безопасной высадки туристов в уральской столице стоит очень остро.



Так, директор ООО «Екатеринбургский центр гидов» Константин Брыляков рассказал, что за последние годы популярность уральской столицы у туристов значительно выросла. Мегаполис вошел в пятерку наиболее востребованных направлений на зимних каникулах и удерживает лидирующие места среди городов страны по количеству гостей. В прошлом году Екатеринбург посетили более 1,7 млн человек.



При этом в мегаполисе фактически работает всего одна законная стоянка для туристических автобусов. Участники заседания высказали свои пожелания и предложения по созданию парковочных мест и размещению стоянок для этого вида транспорта. В частности, было предложено увеличить количество разрешенных остановок и создать стоянку в туристическом центре города, где автобусы смогут дожидаться туристов.



Одна из остановок туристических автобусов может появиться на площади 1905 года. Такое предложение высказал Константин Брыляков. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал эту идею.



Добавим, что в Екатеринбурге также будет создан первый электронный путеводитель, представляющий собой туристический маршрут, в который войдет 15 основных достопримечательностей, мест для культурного и развлекательного досуга, доступных для маломобильных граждан.



Маршрут будет опубликован в мобильном приложении «КУДА», на интерактивной карте портала «Наш Урал и весь мир», в социальных сетях и мессенджерах проекта. Разработчики планируют поучаствовать в конкурсе Фонда президентских грантов и при поддержке гранта реализовать проект в Екатеринбурге.



Отметим, что администрация Екатеринбурга также оказывает поддержку развитию данного вида туризма, проводя ежегодный конкурс по предоставлению бюджетных субсидий на реализацию социально значимых проектов.