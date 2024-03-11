Число российских банков под контролем нерезидентов за год сократилось на 12%

УрБК, Москва, 11.09.2014. По итогам II квартала текущего года число банков с участием иностранного капитала ...14.02.2013 ЦБ: число убыточных банков в России выросло до 55
УрБК, Москва, 14.02.2013. Согласно обзору банковского сектора Банка России, количество прибыльных кредитных организаций ...16.08.2011 В июле 2011 года число банков в России сократилось на 6 единиц
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2011. В июле 2011 года число банков в России сократилось на 6 единиц, до 994. Такие данные ...12.11.2010 С начала 2010 года филиальная сеть Сбербанка России сократилась на 65 единиц
УрБК, Москва, 12.11.2010. В 2010 году российские банки следовали тенденции сокращения своих филиальных подразделений. ...11.08.2010 В России продолжает уменьшаться количество банков и их филиалов
УрБК, Москва, 11.08.2010. Общее число действующих кредитных организаций в России за январь — июль 2010 года сократилось ...