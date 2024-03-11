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11.03.2024

Число российских банков под контролем нерезидентов за год сократилось на 12%

УрБК, Москва, 11.03.2024. В России за 2023 год число российских банков под контролем нерезидентов сократилось более чем на 12%, до 57 кредитных организаций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

Так, за I полугодие число кредитных организаций, у которых конечным бенефициаром выступает иностранное лицо, уменьшилось на пять единиц, за II — на три.

Отметим, что за 2022 год количество банков, подконтрольных иностранцам, снизилось на три единицы, говорится в исследовании регулятора.
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