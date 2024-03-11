Число российских банков под контролем нерезидентов за год сократилось на 12%

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ЦБ: число убыточных банков в России выросло до 55

УрБК, Москва, 14.02.2013. Согласно обзору банковского сектора Банка России, количество прибыльных кредитных организаций ...

В июле 2011 года число банков в России сократилось на 6 единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2011. В июле 2011 года число банков в России сократилось на 6 единиц, до 994. Такие данные ...

С начала 2010 года филиальная сеть Сбербанка России сократилась на 65 единиц

УрБК, Москва, 12.11.2010. В 2010 году российские банки следовали тенденции сокращения своих филиальных подразделений. ...

В России продолжает уменьшаться количество банков и их филиалов

УрБК, Москва, 11.08.2010. Общее число действующих кредитных организаций в России за январь — июль 2010 года сократилось ...