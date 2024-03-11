Екатеринбуржца оштрафовали на 460 тыс. рублей за нарушение таможенных правил

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...19.01.2022 В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира с 400 sim-картами
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Сотрудники таможни аэропорта Кольцово в зеленом коридоре задержали пассажира, ...25.10.2021 Пассажир попытался нелегально провезти через екатеринбургский аэропорт Кольцово более 2,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан направлявшийся в Фергану пассажир, ...28.12.2018 Кольцовские таможенники изъяли из багажа пассажира больше 70 кг сувениров
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2018. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Пекин — ...27.08.2018 Кольцовские таможенники задержали гражданина Китая, пытавшегося нелегально ввести 46 кг обуви
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина во время таможенного контроля рейса ...