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11.03.2024

Екатеринбуржца оштрафовали на 460 тыс. рублей за нарушение таможенных правил

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцова остановили в «зеленой зоне» пассажира рейса Екатеринбург — Шарджа, который нарушил декларационные правила. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

У мужчины при себе было 9 тыс. долл. США, 1,9 млн руб. и 15 тыс. дирхам, которые он планировал потратить на приобретение автомобиля. О том, что декларированию подлежит сумма в любой валюте, превышающая 10 тыс. долл. США по курсу ЦБ на день вылета, мужчина не знал.

«Переступив за линию зоны таможенного контроля в «зеленом коридоре», пассажир заявляет об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Тем самым, зайдя в «зеленый» коридор с такой суммой мужчина совершил правонарушение», — прокомментировал начальник Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Сергей Баландин.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 460 тыс. руб.
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