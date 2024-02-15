Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 26 февраля по 4 марта 2024 года не изменились и составили 67,7 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,2%, до 49,56 руб., бензин АИ-95 — на 0,07%, до 53,63 руб. Цены на дизельное топливо в регионе за неделю не изменились и составили 64,15 руб.

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