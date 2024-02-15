УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:04

Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 26 февраля по 4 марта 2024 года не изменились и составили 67,7 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,2%, до 49,56 руб., бензин АИ-95 — на 0,07%, до 53,63 руб.

Цены на дизельное топливо в регионе за неделю не изменились и составили 64,15 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.02.2024 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,21%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по ...

09.02.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ...

02.02.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...

18.01.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,12%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...

17.09.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,29%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом09.02.2024Музейная афиша08.02.2024Цифровизация металлургии
Архив новостей
Март 2024 (164)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18