Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по ...09.02.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ...02.02.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...18.01.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,12%
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...17.09.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,29%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...