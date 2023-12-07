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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по 11 декабря не изменились и составили 67,15 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,04%, до 49,28 руб. Стоимость бензина АИ-95 осталась прежней — 53,15 руб.

Цены на дизельное топливо в регионе за неделю выросли на 0,32%, до 63,64 руб.
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