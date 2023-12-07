Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 27 ...30.11.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,18%
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...23.11.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,16%
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...17.03.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,02%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...04.03.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,04%
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...