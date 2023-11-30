Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...23.11.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,16%
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...25.03.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,07%
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...17.03.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,02%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...19.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Среднего Урала за неделю подорожало на 2,67%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...