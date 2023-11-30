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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 27 ноября по 4 декабря не изменились и составили 67,15 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,03%, до 49,3 руб. Стоимость бензина АИ-95 снизилась на 0,04%, до 53,15 руб.

Цены на дизельное топливо в регионе за неделю выросли на 0,33%, до 63,44 руб.
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