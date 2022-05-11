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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,16%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 по 20 ноября не изменились и составили 67,15 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,01%, до 49,31 руб. Стоимость бензина АИ-95 не изменилась и составила 53,17 руб.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,16%, до 63,11 руб.
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