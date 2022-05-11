Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,16%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 по 29 апреля 2022 года не ...17.03.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,02%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...04.03.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,04%
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...11.02.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,44%
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 28 ...19.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Среднего Урала за неделю подорожало на 2,67%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...