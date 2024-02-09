Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,21%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ...02.02.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...18.01.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,12%
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...01.04.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подешевело на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...11.03.2022 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,22%
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ...