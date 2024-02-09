Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,21%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по 12 февраля 2024 года не изменились и составили 67,7 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,02%, до 49,65 руб., бензин АИ-95 — на 0,02%, до 53,67 руб. Цены на дизельное топливо в регионе за неделю снизились на 0,21%, до 64,15 руб.

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