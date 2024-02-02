Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 января по 5 февраля 2024 года не изменились и составили 67,7 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,01%, до 49,64 руб., бензин АИ-95 — на 0,1%, до 53,66 руб. Цены на дизельное топливо в регионе за неделю не изменились и составили 64,3 руб.

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