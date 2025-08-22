На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,3%

УрБК, Екатеринбург. 29.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 18 по 25 августа 2025 года выросли на 0,3%, до 57,76 руб. за литр, сообщает Свердловскстат. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,29% (до 62,08 руб. за литр). Цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо не изменились (82,92 руб. за литр и 71,31 руб. за литр соответственно).

