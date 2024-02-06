В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в период с 2009 по 2010 год обвиняемый вместе с двумя сообщниками обеспечивал согласование и заключение кредитных договоров между подставными заемщиками и банком, где он занимал организационно-хозяйственные должности.



Так, в результате незаконных действий подельников финансово-кредитной организации был причинен ущерб на сумму свыше 200 млн руб.



Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.