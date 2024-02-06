В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...02.02.2016 Уголовное дело в отношении экс-директора Уральского приборостроительного завода направлено в суд
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего ...26.12.2014 Руководитель подразделения СвЖД обвиняется в хищении 190 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...20.10.2014 В суд направлено уголовное дело по факту хищения имущества ОАО «Екатеринбургский электровозоремонтный завод»
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...27.03.2014 Бывший директор МУП «Шалинская ЖКС» предстанет перед судом за растрату
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2014. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ...