УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:03

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2009 по 2010 год обвиняемый вместе с двумя сообщниками обеспечивал согласование и заключение кредитных договоров между подставными заемщиками и банком, где он занимал организационно-хозяйственные должности.

Так, в результате незаконных действий подельников финансово-кредитной организации был причинен ущерб на сумму свыше 200 млн руб.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.02.2024 В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-директор магазина сотовой связи за присвоение имущества на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...

02.02.2016 Уголовное дело в отношении экс-директора Уральского приборостроительного завода направлено в суд

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего ...

26.12.2014 Руководитель подразделения СвЖД обвиняется в хищении 190 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...

20.10.2014 В суд направлено уголовное дело по факту хищения имущества ОАО «Екатеринбургский электровозоремонтный завод»

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...

27.03.2014 Бывший директор МУП «Шалинская ЖКС» предстанет перед судом за растрату

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2014. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом09.02.2024Музейная афиша08.02.2024Цифровизация металлургии
Архив новостей
Март 2024 (164)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18