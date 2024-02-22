В Октябрьском районе Екатеринбурга будет построено восемь детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах ...08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...12.05.2022 В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга построят детский сад на 150 мест
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...14.12.2011 За 2009–2011 годы в Екатеринбурге построено и реконструировано 12 зданий детских садов
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2011. По итогам реализации программы по развитию сети дошкольных образовательных учреждений ...