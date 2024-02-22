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В Октябрьском районе Екатеринбурга будет построено восемь детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских образовательных учреждений почти на 6,5 тыс. мест. Они будут построены в рамках проектов межевания территорий, которые утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в границах Новосинарского бульвара — Сибирского тракта — улицы Олимпийской будет построено три дошкольных образовательных учреждения — одно на 250 мест и два на 350 мест, детский образовательный центр на 1,5 тыс. школьников и 350 дошкольников, а также школа на 1,5 тыс. мест.

Помимо этого, в границах этой территории появится культурно-досуговое учреждение на 470 зрительских мест с общедоступной библиотекой и детской школой искусств, рассчитанной на 330 воспитанников, а также детско-юношеская спортивная школа на 1,2 тыс. мест с организацией дополнительного образования на 280 мест и еще одна школа искусств на 280 учеников.

Кроме того, в локации будут возведены многоквартирные жилые дома с наземными паркингами и торговые объекты. Проект планируется реализовать до 2035 года.
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