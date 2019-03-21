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ВЦИОМ: Жители Уральского федерального округа совершают перелеты чаще других россиян

УрБК, Москва, 06.03.2024. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последние два-три года каждый третий россиянин совершал перелеты с помощью различных авиакомпаний (32%, + 4 п. п. к 2022 году). Жители Уральского федерального округа пользуются самолетами чаще других россиян — 47%.

Опрос показал, что авиаперелеты чаще выбирают пассажиры с высшим или неполным высшим образованием (44%), жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников (49% и 41% соответственно против 19% среди сельчан).

Чаще других самолетами летают россияне 25-34 лет (44%), реже — представители поколения 60+, из которых в последние два-три года летали 18%.
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