ВЦИОМ: Жители Уральского федерального округа совершают перелеты чаще других россиян

УрБК, Москва, 21.03.2019. За прошедший год 37% опрошенных россиян сталкивались с нарушениями своих потребительских ...12.04.2018 ВЦИОМ: 94% россиян не сомневается в наличии олигархов в стране
УрБК, Москва, 12.04.2018. Подавляющее большинство россиян (94%) не сомневается в наличии олигархов в стране. Об этом ...28.10.2015 Больше половины россиян не имеют банковских вкладов
Больше половины — 70% — россиян не имеют вкладов в банках. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра ...21.11.2014 ВЦИОМ: более половины граждан России обеспокоены падением курса рубля
УрБК, Москва, 21.11.2014. Более половины — 57% — россиян обеспокоены падением курса национальной валюты. Об этом ...04.03.2010 ВЦИОМ: Россияне сокращают свои рублевые сбережения
УрБК, Москва, 04.03.2010. Доверие россиян к рублю вновь несколько снизилось, хотя и остается на относительно высоком ...