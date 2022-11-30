Половина опрошенных россиян в 2024 году хотя бы раз жертвовала на благотворительность

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Больше половины россиян не имеют банковских вкладов

Больше половины — 70% — россиян не имеют вкладов в банках. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра ...

Superjob: больше половины россиян не имеют банковских вкладов

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Больше половины — 70% — россиян не имеют вкладов в банках. Об этом сообщает ...

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УрБК, Екатеринбург, 04.09.2015. Большинство жителей УрФО (65%) предпочитают делать пожертвования анонимно. При этом ...

НАФИ: почти 40% жителей УрФО не занимаются благотворительностью

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2015. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) опубликовало результаты опроса ...