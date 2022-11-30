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Половина опрошенных россиян в 2024 году хотя бы раз жертвовала на благотворительность

УрБК, Москва, 19.03.2025. Половина опрошенных россиян в 2024 году хотя бы раз жертвовала деньги на благотворительность. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, пишет «Коммерсантъ».

Всего было опрошено более 2 тыс. человек. Доля тех, кто совершал пожертвования за год, снизилась на 4 процентных пункта (с 54% до 50%), что является нормой: на протяжении последних десяти лет она варьировалась от 50 до 57%. Среди совершавших пожертвования 10% респондентов жертвовали на благотворительность часто, 34% — редко, но неоднократно, а 6% — единожды. Чаще всего помощь оказывают больным детям, пожилым людям и животным.

Самая распространенная форма участия в благотворительности — милостыня, однако стоит отметить, что доля подающих милостыню сократилась с 30% до 23% за последние десять лет. Через профессиональные фонды совершали пожертвования в прошлом году лишь 4%.

Отметим, что женщины занимаются благотворительностью чаще, чем мужчины (52% против 47%). Среди россиян в возрасте 35-44 лет жертвуют 54%, среди тех, кто старше 60 лет, — 45%. Среди бедных граждан (не хватает денег на еду) совершают пожертвования 40%, среди состоятельных (есть деньги на покупку недвижимости) — 63%. Среди респондентов с неполным средним образованием и ниже доля жертвователей составила 39%, со средним общим — 46%, со средним специальным — 51%, с высшим — 55%.

По словам экспертов, доля граждан, участвующих в благотворительности, за последние годы существенно не меняется в связи с отсутствием серьезного увеличения численности среднего класса и тем, что количество богатых не растет. При этом Минэкономразвития отмечает ежегодный рост числа физических лиц, участвующих в благотворительности. Так, например, в 2023 году декларации на получение налогового вычета за пожертвования подали 20,4 тыс. граждан против 16,8 тыс. в 2022 году.
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