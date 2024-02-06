На Южном Урале средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 13%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...Вчера, 15:43 На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%
УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...Вчера, 12:42 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...06.02.2024 На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%
УрБК, Челябинск, 06.02.2024. В Челябинской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 476,3 млрд руб. За год ...05.02.2024 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За ...