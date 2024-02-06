УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:01

На Южном Урале средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 13%

УрБК, Челябинск, 06.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 56,95 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 1%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных кредитов наличными на Южном Урале составил 8,96 млрд руб., за месяц снизившись на 12%. Средний чек уменьшился на 13%, до 157 тыс. руб. Средний срок, на который жители региона берут кредит наличными, составил 32 месяца (два года и восемь месяцев).

В целом по стране объемы кредитов наличными снижаются пятый месяц подряд. В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года этот показатель сократился еще на 13%, до 406,83 млрд руб. Количество выданных кредитов увеличилось на 1%, до 2,41 млн ед.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 11:23 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...

Вчера, 15:43 На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...

Вчера, 12:42 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...

06.02.2024 На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%

УрБК, Челябинск, 06.02.2024. В Челябинской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 476,3 млрд руб. За год ...

05.02.2024 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (136)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18