На Южном Урале средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 13%

УрБК, Челябинск, 06.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 56,95 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 1%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных кредитов наличными на Южном Урале составил 8,96 млрд руб., за месяц снизившись на 12%. Средний чек уменьшился на 13%, до 157 тыс. руб. Средний срок, на который жители региона берут кредит наличными, составил 32 месяца (два года и восемь месяцев).



В целом по стране объемы кредитов наличными снижаются пятый месяц подряд. В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года этот показатель сократился еще на 13%, до 406,83 млрд руб. Количество выданных кредитов увеличилось на 1%, до 2,41 млн ед.