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В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 2%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в этом списке оказались Москва (147,82 тыс. ед.), Московская область (138,38 тыс. ед.), Краснодарский край (102,68 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (70,03 тыс. ед.).

Объем выданных кредитов наличными на Среднем Урале составил 13,1 млрд руб., за месяц снизившись на 10%. Средний чек уменьшился на 12%, до 165 тыс. руб. Средний срок, на который свердловчане берут кредит наличными, в январе составил 32 месяца (два года и восемь месяцев).
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