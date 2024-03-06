В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%

В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных кредитов наличными на Среднем Урале составил 21,33 млрд руб., за месяц увеличившись на 31%. С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в этом списке оказались Москва (61,02 млрд руб..), Московская область (45,75 млрд руб.), Краснодарский край (25,70 млрд руб.) и Санкт-Петербург (25,11 млрд руб.).



Средний чек вырос на 11%, до 207 тыс. руб. Средний срок, на который свердловчане берут кредит наличными, в марте составил 33 месяца.