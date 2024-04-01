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Вчера, 11:21

На Южном Урале количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 18%

УрБК, Челябинск, 02.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 72,68 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных кредитов наличными на Южном Урале составил 13,70 млрд руб., за месяц увеличившись на 27%. Средний чек вырос на 8%, до 189 тыс. руб. Средний срок, на который жители региона берут кредит наличными, составил 33 месяца.

В целом по стране выдачи и объемы кредитов наличными в марте по сравнению с показателями февраля выросли практически во всех регионах РФ. За отчетный период объемы увеличились на 23%, а количество выдач — на 16%. В течение месяца было выдано 3,04 млн кредитов на 612,82 млрд руб., в феврале — 2,62 млн кредитов на 498,95 млрд руб. Средний размер кредита наличными вырос на 6% — со 190 до 201 тыс. руб.
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