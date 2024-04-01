На Южном Урале количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 18%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По ...01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По ...06.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 13%
УрБК, Челябинск, 06.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 56,95 тыс. кредитов наличными. По ...06.03.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...