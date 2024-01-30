В Челябинской области посуточная аренда квартир за год подорожала на 33%

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области число предложений на рынке посуточной аренды загородной недвижимости в зимнем сезоне 2023/24 годов составило 2 тыс. 268. За год этот показатель вырос на 52%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Средняя стоимость аренды таких объектов в регионе составила 5 тыс. руб., не изменившись за год.



В свою очередь, в Челябинске число предложений на рынке посуточной аренды квартир в зимнем сезоне 2023/24 годов составило 2 тыс. 190. За год этот показатель вырос на 12%. Средняя стоимость аренды достигла 2 тыс. руб. за сутки, увеличившись за год на 33%.