В Челябинской области посуточная аренда квартир за год подорожала на 33%

В Свердловской области число предложений на рынке посуточной аренды загородной недвижимости в зимнем сезоне 2023/24 ...Вчера, 16:22 В Свердловской области предложение на рынке посуточной аренды загородной недвижимости за год выросло на 63%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области число предложений на рынке посуточной аренды загородной ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...30.01.2024 Предложение на рынке посуточной аренды квартир в Екатеринбурге за год выросло на 21%
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2,4 тыс. руб. За ...16.10.2023 Средняя стоимость посуточной аренды «однушек» в Екатеринбурге за год выросла на 31%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Екатеринбурге в октябре 2023 года составила ...