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В Свердловской области предложение на рынке посуточной аренды загородной недвижимости за год выросло на 63%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области число предложений на рынке посуточной аренды загородной недвижимости в зимнем сезоне 2023/24 годов составило 1 тыс. 422. За год этот показатель вырос на 63%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость аренды таких объектов в регионе составила 7 тыс. руб., не изменившись за год.

В свою очередь, в Екатеринбурге число предложений на рынке посуточной аренды квартир в зимнем сезоне 2023/24 годов составило 4 тыс. 389. За год этот показатель вырос на 27%. Средняя стоимость аренды достигла 2,4 тыс. руб. за сутки, увеличившись за год на 33%.
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