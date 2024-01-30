В Свердловской области предложение на рынке посуточной аренды загородной недвижимости за год выросло на 63%

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2,4 тыс. руб. За ...

Предложение на рынке посуточной аренды квартир в Екатеринбурге за год выросло на 21%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Екатеринбурге в октябре 2023 года составила ...

Средняя стоимость посуточной аренды «однушек» в Екатеринбурге за год выросла на 31%

На Южном Урале спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос более чем на треть

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...