В Свердловской области предложение на рынке посуточной аренды загородной недвижимости за год выросло на 63%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области число предложений на рынке посуточной аренды загородной ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...16.10.2023 Средняя стоимость посуточной аренды «однушек» в Екатеринбурге за год выросла на 31%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Екатеринбурге в октябре 2023 года составила ...01.06.2023 На Южном Урале спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос более чем на треть
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...31.05.2023 В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос на 58%
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...