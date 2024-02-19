Госдума рассмотрит законопроект о запрете платного возврата товаров на маркетплейсах

УрБК, Москва, 19.02.2024. В правительство РФ поступил проект поправок в законы «Об основах госрегулирования торговой ...30.01.2024 В Совете Федерации предложили ограничить долю маркетплейсов на рынке на уровне 25%
УрБК, Москва, 30.01.2024. В Совете Федерации предложили установить для маркетплейсов предельную долю присутствия на ...11.10.2023 Глава Минцифры предложил направить платеж с маркетплейсов на ремонт отделений «Почты России»
УрБК, Москва, 11.10.2023. Глава Минцифры России Максут Шадаев предложил направить средства, вырученные с ...27.06.2023 Госдума одобрила закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов и агрегаторов
УрБК, Москва, 27.06.2023. Государственная дума одобрила закон, по которому вводятся антимонопольные ограничения для ...11.09.2009 Государственная Дума РФ одобрила законопроект «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России»
УрБК, Москва, 11.09.2009. Государственная Дума РФ одобрила подготовленный Правительством РФ законопроект «Об основах ...