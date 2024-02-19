Госдума рассмотрит законопроект о запрете платного возврата товаров на маркетплейсах

УрБК, Москва, 19.02.2024. В правительство РФ поступил проект поправок в законы «Об основах госрегулирования торговой ...

В Совете Федерации предложили обязать маркетплейсы платить «Почте России» 0,5% от квартального оборота

В Совете Федерации предложили ограничить долю маркетплейсов на рынке на уровне 25%

УрБК, Москва, 30.01.2024. В Совете Федерации предложили установить для маркетплейсов предельную долю присутствия на ...