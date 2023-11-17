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Вчера, 12:25

В Совете Федерации предложили ограничить долю маркетплейсов на рынке на уровне 25%

УрБК, Москва, 30.01.2024. В Совете Федерации предложили установить для маркетплейсов предельную долю присутствия на рынке в 25%, по превышении которой — ограничить им возможность открывать новые пункты выдачи заказов. Соответствующий законопроект уже готов, заявил в интервью Forbes председатель комитета по экономической политике верхней палаты российского парламента Андрей Кутепов.

Аналогичные ограничения действовали до 2022 года для торговых сетей: им было запрещено покупать или арендовать помещения под новые магазины, если на данного ритейлера уже приходится 25% и более товарооборота на конкретной территории (в регионе, районе или городе). В 2022 году ограничение сняли, чтобы торговые сети смогли занять освобождающиеся торговые площади.

А. Кутепов полагает, что в отношении маркетплейсов пора ввести аналогичные ограничения в связи с учетом бурного развития этого сегмента рынка. Он привел пример, когда было упущено время регулировать рынок автоперевозок, что привело к появлению монополиста в сфере такси.

Минпромторг РФ инициативу в целом поддерживает, заявил Forbes заместитель министра торговли Виктор Евтухов, уточнив, что внедрить ограничения можно и в рамках уже внесенного законопроекта о правилах онлайн-торговли.
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