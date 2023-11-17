В Совете Федерации предложили ограничить долю маркетплейсов на рынке на уровне 25%

УрБК, Москва, 17.11.2023. Глава правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора средств ...10.11.2023 Российские власти могут ограничить ввоз некоторых непродовольственных товаров
Правительство РФ может ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров. Об этом рассказал замглавы ...10.11.2023 Российские власти могут ограничить ввоз некоторых непродовольственных товаров
УрБК, Москва, 10.11.2023. Правительство РФ может ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров. Об ...14.01.2021 Минпромторг РФ поддержал идею легализовать онлайн-торговлю алкоголем
УрБК, Москва, 14.01.2021. Минпромторг РФ дал положительный отзыв на инициативу о легализации торговли алкоголем через ...14.10.2009 «Ведомости», Мария Соловиченко, Вера Холмогорова и Алена Чечель «Запретить скидки»
Торговые сети рискуют проиграть битву за законопроект «О торговле». Он может лишь ужесточиться. Так, спикер Госдумы ...