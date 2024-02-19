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Вчера, 15:05

Госдума рассмотрит законопроект о запрете платного возврата товаров на маркетплейсах

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

В частности, там предусмотрен запрет на взимание платы за возврат товаров, взимание с партнеров более 10% за услуги площадки и на проведение акций без согласия партнеров. Для маркетплейсов, занявших более 20% рынка, предусмотрены дополнительные ограничения (к примеру, запрет на создание условий для продажи собственных торговых марок в ущерб продаже товаров других продавцов).

Ранее в Совете Федерации предложили установить для маркетплейсов предельную долю присутствия на рынке в 25%, а по ее превышении ограничить им возможность открывать новые пункты выдачи заказов.

Кроме того, в правительство РФ поступил проект поправок в законы «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России» и «О почтовой связи», согласно которому российские маркетплейсы могут обязать направлять инфраструктурные платежи в адрес «Почты России» в размере 0,5% от их квартального оборота.
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