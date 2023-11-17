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Вчера, 16:25

В Совете Федерации предложили обязать маркетплейсы платить «Почте России» 0,5% от квартального оборота

УрБК, Москва, 19.02.2024. В правительство РФ поступил проект поправок в законы «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России» и «О почтовой связи», согласно которому российские маркетплейсы могут обязать направлять инфраструктурные платежи в адрес «Почты России» в размере 0,5% от их квартального оборота. Соответствующее предложение председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в аппарат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, пишет РБК.

Данная мера, по замыслу авторов документа, должна будет помочь «Почте России» продолжить работу 27 тыс. отделений, расположенных на отдаленных территориях. По итогам 2022 года они принесли 35,9 млрд руб. убытка. Кроме того, «Почте России» требуется 9,9 млрд руб. на восстановление ранее закрытых отделений почты и 10 млрд руб. на модернизацию сельских отделений.

«Исходя из оборота трех крупнейших российских маркетплейсов в 2023 году общая сумма инфраструктурного платежа могла бы составить 21 млрд руб., а в 2030-м вырасти до 50 млрд руб., говорится в пояснительной записке», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что глава правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора средств с маркетплейсов, который был предложен гендиректором «Почты России» Михаилом Волковым.
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